Головне за ніч та ранок четверга, 24 жовтня: удар по Куп’янську, атака дронів на Київ, майже 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 148 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, страта чотирьох військових у Селидовому.

Сьогодні, 24 жовтня, близько 10:00 години окупанти вдарили по Куп'янську.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку.

"На жаль, є загиблі, попередньо - двоє. Щонайменше троє поранених. Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються", – написав він у телеграмі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій окупантів у районах населених пунктів Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки та Кремінної Балки. Окрім цього, ворог атакував у бік Антонівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Дальнього, активно застосовував авіацію.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1240 солдатів та 45 артилерійських систем. Від початку вторгнення Сили оборони знищили близько 684 280 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Цієї ночі під час російської атаки дронами в Києві тричі оголошували повітряну тривогу, а сумарно вона тривала майже шість годин. Дрони йшли на столицю переважно з північного і північно-східного напрямку.

Захисники виявили і знищили довкола Києва близько 10 БпЛА, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Протиповітряна оборона України збила 40 ворожих безпілотників. Загалом Росія запустила 50 ударних дронів.

Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 24 жовтня противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської області та 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Крім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 – в повітряному просторі України, ще 2 – повернули у напрямку Росії та Білорусі. Ворожі ракети не досягли своїх цілей.

Російська армія вбила чотирьох військових Національної гвардії України біля Селидового. Українці виконували службово-бойові завдання біля міста. Близько 13:00 6 жовтня ворог розпочав штурм укріплень і захопив українців у полон, повідомили в Офісі генпрокурора.

Росіяни допитували полонених – вони зняли це на відео. Полонені були беззбройними і мали поранення.

"Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", – повідомили в прокуратурі.

Прокурори почали досудове розслідування цього воєнного злочину.

Росіяни систематично страчують захоплених в полон українських бійців. 1 жовтня з'явилися дані про наймасовішу страту: ворог убив 16 українців на Покровському напрямку.

Видання Politico з посиланням на власні джерела у керівництві США та НАТО стверджує, що Сполучені Штати та Німеччина є не єдиними членами Альянсу, які скептично ставляться до ідеї негайного запрошення України.

Окрім ключових союзників, які посідають чільні місця за обсягом військової допомоги нашій державі, в НАТО є ще щонайменше п'ять держав, які не готові сприяти виконанню першого пункту репрезентованого Президентом Володимиром Зеленським Плану перемоги.

Дві з них доволі очевидні – це Словаччина та Угорщина, популістичні уряди яких дотримуються прокремлівського курсу та відверто кажуть, що заважатимуть Києву рухатися в бік членства в Альянсі.

Ще три, як говорять співрозмовники Politico, "сумніваються та ховаються за спинами США та Німеччини". Йдеться про Бельгію, Словенію та Іспанію. Їхні лідери "нібито підтримують ідею, поки вона має абстрактні обриси, але почнуть все більше чинити супротив, коли запрошення стане більш конкретною перспективою".

Така позиція різко контрастує з країнами Балтії та Польщею, які виступають найбільшими прихильниками членства України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!