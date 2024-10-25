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На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 10 отримали поранення

З Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 110 осіб (серед них 11 дітей).

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 10 отримали поранення
Фото: Новинарня

На Харківщині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 10 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов. 

21:16 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 150 м².

15:47 Куп'янський р-н, Куп'янськ. Зруйновано багатоквартирний житловий будинок внаслідок обстрілу.

10:27 Куп'янський р-н, Куп'янськ. Внаслідок авіаційного удару ОДАБ 1500 частково зруйновано 2-поверхову торговельну будівлю, пошкоджено 12 кіосків, будівлі держустанови та дитячого садка, а також кілька житлових будинків. Загинула 73-річна жінка, постраждали 10 людей.

10:20 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, Борівська Андріївка. Пошкоджено приватний будинок, гараж та паркан внаслідок обстрілу.

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 110 осіб (серед них 11 дітей).

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