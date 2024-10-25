Російські війська минулої доби вбили п'ятьох жителів Донеччини

Загальна кількість жертв росіяни на Донеччині - 2836 загиблих і 6336 постраждалих.

Російські війська минулої доби били п'ятьох жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

Двоє людей загинули в Олексієво-Дружківці, двоє - у Зеленому та одна людина - у Даченському. Ще одна людина дістала поранення.

"Загальна кількість жертв російських агресорів на Донеччині (2836 загиблих і 6336 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - підкреслив Філашкін.

Учора росіяни обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Ціллю стало одне з місцевих поштових відділень. В результаті атаки загинули двоє людей.