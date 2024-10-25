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Російські війська минулої доби вбили п'ятьох жителів Донеччини

Загальна кількість жертв росіяни на Донеччині - 2836 загиблих і 6336 постраждалих.

Російські війська минулої доби вбили п'ятьох жителів Донеччини

Російські війська минулої доби били п'ятьох жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

Двоє людей загинули в Олексієво-Дружківці, двоє - у Зеленому та одна людина - у Даченському. Ще одна людина дістала поранення.

"Загальна кількість жертв російських агресорів на Донеччині (2836 загиблих і 6336 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - підкреслив Філашкін.

Учора росіяни обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Ціллю стало одне з місцевих поштових відділень. В результаті атаки загинули двоє людей.

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