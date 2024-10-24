Головне за четвер, 24 жовтня: бої на Покровському напрямку, понад 150 боєзіткнень, засідання Ставки

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, військові з КНДР в Курській області. Яким запам’ятається 974-й день повномасштабної війни.

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули у Курську область. Їхню появу там зафіксували 23 жовтня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ ― Баранівському (Уссурійськ), Донґуз (Улан-Де), Єкатеринославський (Єкатеринославка), 248-ий (Князє-Волконське) і 249-ий (Сергіївка).

На злагодження військових із КНДР, яких Росія має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів. ГУР заявило, що загальна чисельність північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали. «Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони рф Юнус-Бєка Євкурова. Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також засобами гігієни. Зокрема кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила», - розповіла розвідка.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 жовтня відбулися 157 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 жовтня – в новині.

Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" в Старокостянтинові пошкоджено готелі і двоповерхову будівлю. На місцях падіння виникли пожежі.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, тож вогонь не поширився, повідомили в ДСНС України.

"З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей", – ідеться у повідомленні.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, унаслідок чого зруйновано магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача і доручив підготувати визначені частини внутрішнього Плану посилення України.

Подробиці – в новині.

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що інформація у медіа про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності.

Никифоров зазначив, що ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Він запевняє, що насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

"Запрошення – це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", – заявив Никифоров.

У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна знову перейде на зимовий час, тобто переведе годинники на годину назад.

Це переведення, згідно з ухваленим Радою законом, мало стати останнім, однак президент Зеленський його досі не підписав. Джерела ВВС кажуть, що й не планує.

Проєкт закону про обчислення часу в Україні №4201, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня. Тобто українці у жовтні мали перейти на зимовий час і на ньому залишитися.

21 серпня документ направили на підпис президенту. Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть. А для ветування закону строки вже минули.

Докладніше – в новині.

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