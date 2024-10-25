За $8 тисяч обіцяв допомогти з бронюванням від мобілізації: на Львівщині затримали військового посадовця

За 8 тисяч доларів військовий посадовець зі Львівщини обіцяв військовозобов'язаному вплинути на ТЦК, аби той отримав бронювання від мобілізації.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Львівської спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 35-річному начальнику квартирно-експлуатаційної служби військової частини за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний вирішив збагатитись за рахунок військовозобов’язаного та взявся за гроші "допомогти" йому отримати бронювання від мобілізації.

Фото: ОГП

Користуючись набутими соціальними та професійними зв’язками за час проходження служби в армії, він мав вплинути на колег із ТЦК та впродовж двох тижнів підготувати необхідний пакет документів. Свої послуги оцінив у 8 тисяч доларів США.

Військового затримали під час отримання неправомірної вигоди. Наразі йому обрано запобіжний захід. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування — слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.