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Кабмін схвалив надання субсидій переселенцям на оренду житла

Експериментальний проєкт розрахований на 2 роки.

Кабмін схвалив надання субсидій переселенцям на оренду житла
Ілюстративне фото
Фото: Facebook / Aris Messinis

Сьогодні, 25 жовтня, Кабінет міністрів схвалив надання субсидій переселенцям на оренду житла. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення. 

Йдеться про оренду в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Також рішення передбачає компенсацію частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору. 

Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту. Передбачено, що надання субсидії на найм житла буде можливим виключно за умови оформлення договору найму, що підлягатиме реєстрації та обліку в базі договорів найму житлового приміщення, створеній Пенсійним фондом України. 

Встановлено, що надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме BПO в отриманні ще однієї цільової державної підтримки - субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. 

Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО - 13,65 кв.м., але не менше як 35,22 кв.м. на сім'ю. 

Закріплено, що субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30 % сукупних доходів домогосподарства.

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