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На Херсонщині жінка підірвалася на російській розтяжці

Місцева жителька села Львове наїхала скутером на розтяжку.

На Херсонщині жінка підірвалася на російській розтяжці

24 жовтня у селі Львове Бериславського району Херсонщини місцева жителька на скутері наїхала на розтяжку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Учора у селі Львове через детонацію вибухівки постраждала місцева жителька. 53-річна жінка на скутері наїхала на розтяжку. Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму і забій грудної клітини", — ідеться у повідомленні.

Потерпіла звернулася до лікарні через день після поранення. Наразі жінка у задовільному стані.

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