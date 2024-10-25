На Херсонщині жінка підірвалася на російській розтяжці

24 жовтня у селі Львове Бериславського району Херсонщини місцева жителька на скутері наїхала на розтяжку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Учора у селі Львове через детонацію вибухівки постраждала місцева жителька. 53-річна жінка на скутері наїхала на розтяжку. Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму і забій грудної клітини", — ідеться у повідомленні.

Потерпіла звернулася до лікарні через день після поранення. Наразі жінка у задовільному стані.