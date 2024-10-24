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На Тернопільщині затримали начальника ТЦК, який вимагав талони на пальне за відстрочку від мобілізації

Слідство встановило, що полковник вимагав у військовозобов’язаного талони на дизель – 1000 літрів, що еквівалентно 1500 доларам.

На Тернопільщині затримали начальника ТЦК, який вимагав талони на пальне за відстрочку від мобілізації
Фото: прокуратура

На Тернопільщині затримали начальника ТЦК, який вимагав талони на пальне за відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, полковник вимагав у військовозобов’язаного талони на дизель – 1000 літрів, що еквівалентно 1500 доларам, – в обмін на відстрочку від мобілізації. 

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовця ТЦК і затримали його на гарячому, коли той отримував хабар. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою та відсторонили від виконання обов'язків.

Наразі проводиться розслідування. 

Нагадаємо, два тижні тому на Черкащині поліція заявила про викриття посадовця РТЦК та його спільниці на хабарництві. Встановлено, що за гроші спільники допомагали чоловікам отримувати відстрочку від служби в армії. Поліцейські задокументували протиправну діяльність фігурантів та оголосили їм про підозру.

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