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Міноборони: підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої на Закрпатті не мобілізують

Відомство направило інспекцію для перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП Закарпатської області.

Міноборони: підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої на Закрпатті не мобілізують
Фото: mil.gov.ua

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що двоє обвинувачених у справі зґвалтування 14-річної дівчинки у Закарпатській області намагаються уникнути відповідальності шляхом мобілізації

У Міноборони оприлюднили офіційну заяву щодо інциденту.

"У зв’язку зі злочином, що викликав значний резонанс у суспільстві та стосується підозри у зґвалтуванні неповнолітньої, де фігурують особи, які нібито намагалися мобілізуватися до лав Збройних сил для уникнення покарання, Міністерство оборони України повідомляє наступне. Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України", — ідеться у заяві відомства. 

У Міноборони також додають, що попри звернення обвинувачених до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм відмовили через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення. "Для всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин цієї справи Міністерство оборони направляє Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР", — додають у заяві. Міноборони продовжує співпрацювати з правоохоронними органами для забезпечення правопорядку та законності дій щодо інциденту.

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