Окупанти активно застосовують тактичну авіацію на Покровському та Курахівському напрямках, — Генштаб

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 79.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву оборони.

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Клюси, Лютівка, Тимофіївка, Басівка, Сеньківка, Володимирівка, Леонівка, Відродженівське. Також авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Лугівка, Малушине, Велика Писарівка, скинувши при цьому сім керованих авіабомб.

За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали 19 авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 27 КАБ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська відбили три атаки росіян у районі Вовчанська, ще один бій досі триває.

Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Піщаного та Вишневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової точиться ще чотири бої. Ворог завдав авіаудару в районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно атакував в районах Греківки та Тернів. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Твердохлібове та Лиман.

Триває один бій в районі Григорівки на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників. Також ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник три рази безуспішно атакував позиції наших військ в районах Торецька та Неліпівки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районі Селідового від початку доби ворог атакував вже 15 разів, 10 атак відбито, точаться запеклі бої. Також противник здійснив дев’ять спроб штурму українських позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Сухий Яр та Крутий Яр, три боєзіткнення досі тривають.

На Курахівському напрямку триває три боєзіткнення в районах Зоряного та Катеринівки. Шістнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками в районах населених пунктів Новодмитрівка, Кремінна Балка, Гостре, Дальнє та Антонівка.

На Времівському напрямку тривають три штурмові дії противника поблизу Новоукраїнки та Золотої Ниви, ще одну атаку противника в районі Богоявленки вже відбито.

На Оріхівському напрямку одну атаку ворога успішно відбито нашими оборонцями в районі Новоданилівки. Загарбники активно застосовують авіацію по району населеного пункту Мала Токмачка, тут противник скинув вже 13 авіабомб.

На Придніпровському напрямку нашими оборонцями відбито одну атаку, в той же час ворог завдав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Львове.