Двох мешканців Києва віком 17 та 21 рік затримали за підозрою у наведенні “шахедів” на радіолокаційні станції

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які діяли у Київській та Чернігівській областях. Зловмисники коригували повітряні атаки РФ на локації Сил оборони та енергооб’єктів, повідомляє пресслужба СБУ.

За наявними даними, ворожі завдання виконували двоє мешканців Києва віком 17 та 21 рік, яких дистанційно завербував співробітник ГРУ.

Щоб отримати координати для запуску дронів-камікадзе, зокрема типу «Шахед», агенти об’їжджали територію обох регіонів на своєму авто.

Під час вилазок зрадники намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ, які обороняють повітряний простір столичного регіону та Чернігівщини.

Також фігуранти фіксували наслідки дронових атак агресора на енергетичні об’єкти на півночі України.

Для цього вони знімали об’єкти інфраструктури за допомогою камер мобільних телефонів з додатковим живленням, які ховали у замаскованих коробах поблизу опорних ліній електропередач.

Контррозвідники СБУ викрили зрадників, задокументували їхні злочини і затримали за адресами проживання.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами комунікації з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії 21-річного фігуранта додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність).

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.