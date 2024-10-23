Головне за ніч та ранок середи, 23 жовтня: атака на Черкаси, понад 160 боєзіткнень, "внутрішній" план перемоги

Нічна повітряна атака, 166 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, президентські перегони в США.

У ніч на 23 жовтня ворог атакував Україну 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, що у Росії. ППО збила 57 безпілотників.

За інформацією Повітряних сил, також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Найгарячіша ситуація – на Покровському та Курахівському напрямках.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три пункти управління БпЛА, п’ять артилерійських систем та два засоби ППО.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1460 окупантів. Втрати російських військ від початку вторгнення склали близько 683 040 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія вранці 23 жовтня атакувала Черкаси і область дронами.

За оновленими даними, минулося без поранених. Голова ОВА повідомив, що захисники збили шість БпЛА, але є і влучання.

"Черкаський район. Тут окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Завдані збитки встановлюємо. Зокрема, пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки", – повідомив він.

За даними BBC Україна, президент Володимир Зеленський готує ще один план дій, внутрішній, покликаний допомогти країні вистояти у війні. Це не альтернатива до Плану Перемоги, презентованого партнерам.

Журналісти з посиланням на декілька джерел у владі повідомили, що йдеться про документ, який охопить внутрішні рішення в багатьох сферах, від оборони і військово-промислового комплексу до соцполітики. Документ передбачатиме кроки, які повинна виконати сама Україна, а не партнери.

За словами анонімного джерела в команді Зеленського, підготувати й презентувати цей план хочуть до кінця року.

"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", – пояснив співбесідник.

Видання New York Times стверджує, що у приватній розмові один із найбагатших бізнесменів світу Білл Гейтс підтвердив фінансування організації, яка займається просуванням кандидатки у президенти США Камали Гарріс.

За інформацією журналістів, Гейтс спрямував на підтримку демократки 50 мільйонів доларів. Для засновника Microsoft це несподіваний крок, адже раніше він неодноразово заявляв про політичний нейтралітет і не брав участь у суспільних обговореннях виборів.

Причину для зміни такої позиції Гейтс озвучив у спілкуванні із Майком Блумбергом, своїм давнім другом та колишнім мером Нью-Йорка. Бізнесмен висловив побоювання, що потенційний другий термін Дональда Трампа нашкодить двом важливим особисто для нього галузям: охорони здоров'я та боротьби з кліматичними змінами.

Офіційно Гейтс продовжує підкреслювати свою позапартійність, але заявив, що "ці вибори інші – ніколи раніше вони не мали такого величезного значення для американців та вразливих людей по всьому світу".

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