На Харківщині через російську агресію постраждали четверо людей. Один чоловік загинув. Через обстріли пошкоджені будинки, понівечені автомобілі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора увечері, о 21:42 росіяни атакували Київський та Харківський райони Харкова. Унаслідок обстрілу КАБами пошкоджено нежитлові будівлі, скління вікон будинків. Без постраждалих.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

В ніч на 23 жовтня, о 03:45 у с. Лісне Харківського району. Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та 1 господарчу споруду. Постраждали 2 жінки та 1 чоловік.

Біля 17:53 у с. Черкаська Лозова унаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон у двох приватних будинках.

Близько 16:30 у м. Куп’янськ унаслідок обстрілу постраждала 65-річна жінка.

Перед цим, о 15:15 у с. Лісна Стінка унаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та частково пошкоджено 9 сусідніх будинків і 1 автомобіль.

О 15:00 в с. Новоплатонівка унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж.

Біля 14:50 за межами на дорозі с. Борова, унаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.

Близько 09:30 у с. Кучерівка унаслідок влучання дрону загинув 54-річний чоловік.

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 151 особа (серед них 4 дітей).