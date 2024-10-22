Росія атакувала Харків авіабомбами. Є влучання у двох районах міста (оновлено)

Увечері 22 жовтня Росія атакувала Харків керованими авіабомбами.
Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах.
«На цю хвилину - без постраждалих», - додав очільник області.
Міський голова Ігор Терехов додав, що на місці одного з прильотів у Холодногірському районі спалахнула пожежа.
Оновлення. Згодом Синєгубов оприлюднив оновлені дані про ситуацію в місті:
Холодногірський район: є влучання в землю, руйнування легких дерев'яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає.
Київський район: частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає.
Ігор Терехов додав, що у Київському районі приліт стався поряд з навчальним закладом.
- 20 жовтня РФ також вдарила КАБами по обласному центру. Через обстріли майже десяток людей отримали поранення.