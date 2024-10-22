Росія атакувала Харків авіабомбами. Є влучання у двох районах міста (оновлено)

Наразі про потерпілих не повідомляють.

Увечері 22 жовтня Росія атакувала Харків керованими авіабомбами.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах.

«На цю хвилину - без постраждалих», - додав очільник області.

Міський голова Ігор Терехов додав, що на місці одного з прильотів у Холодногірському районі спалахнула пожежа.

Оновлення. Згодом Синєгубов оприлюднив оновлені дані про ситуацію в місті:

Холодногірський район: є влучання в землю, руйнування легких дерев'яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає.

Київський район: частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає.

Ігор Терехов додав, що у Київському районі приліт стався поряд з навчальним закладом.