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Верещук: на зміни, які стосуються МСЕК, відвели місяць. Будуть також обговорення нових кадрових рішень

«Президент чітко покладає персональну відповідальність на посадових осіб, очільників органів, які допустили і про інших чиновників, які допустили до такої ситуації», - сказала посадовиця.

Верещук: на зміни, які стосуються МСЕК, відвели місяць. Будуть також обговорення нових кадрових рішень
Ірина Верещук
Фото: Facebook/Ірина Верещук

На реалізацію рішень, які ухвалили на засіданні РНБО 22 жовтня, зокрема, щодо змін у системі МСЕК, відвели місяць.

Про це в етері телемаратону повідомила заступниця глави Офісу Президента Ірина Верещук за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони.

«Міністерство охорони здоров’я і Міністерство соціальної політики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх і ввести в дію. У нас є… місяць на такі зміни», - сказала Верещук.

Вона також повідомила, що нині з’явилися перші кадрові рішення, про які теж говорили на засіданні РНБО. Крім того, мають бути інші.

«Ви бачите перші кадрові рішення. Про це теж йшлося. І наступні дні обговорюватимемо інші кадрові рішення», - додала заступниця глави ОПУ.

«Президент чітко покладає персональну відповідальність на посадових осіб, очільників органів, які допустили і про інших чиновників, які допустили до такої ситуації», - пояснила Верещук.

  • До кінця 2024 року в Україні мають ліквідувати МСЕК. Такий указ підписав Володимир Зеленський.
  • Це рішення стало наслідком розгортання скандалу із фейковими інвалідностями для низки прокурорів Хмельниччини. Відбулася службова перевірка Офісу Генпрокурора. 
  • Тоді голова СБУ Василь Малюк повідомив, що підозру вже отримали 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.
  • Зеленський скликав засідання РНБО з приводу роботи МСЕК. Того ж дня Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.
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