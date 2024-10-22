Верещук: на зміни, які стосуються МСЕК, відвели місяць. Будуть також обговорення нових кадрових рішень

«Президент чітко покладає персональну відповідальність на посадових осіб, очільників органів, які допустили і про інших чиновників, які допустили до такої ситуації», - сказала посадовиця.

На реалізацію рішень, які ухвалили на засіданні РНБО 22 жовтня, зокрема, щодо змін у системі МСЕК, відвели місяць.

Про це в етері телемаратону повідомила заступниця глави Офісу Президента Ірина Верещук за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони.

«Міністерство охорони здоров’я і Міністерство соціальної політики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх і ввести в дію. У нас є… місяць на такі зміни», - сказала Верещук.

Вона також повідомила, що нині з’явилися перші кадрові рішення, про які теж говорили на засіданні РНБО. Крім того, мають бути інші.

«Ви бачите перші кадрові рішення. Про це теж йшлося. І наступні дні обговорюватимемо інші кадрові рішення», - додала заступниця глави ОПУ.

«Президент чітко покладає персональну відповідальність на посадових осіб, очільників органів, які допустили і про інших чиновників, які допустили до такої ситуації», - пояснила Верещук.