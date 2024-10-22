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Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента

Упродовж трьох місяців рішення щодо встановлення інвалідності посадовцям мають переглянути.

Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Фото: president.gov.ua

Медико-соціальні експертні комісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необгрунтовані рішення переглянуть.

В указі зазначається, що за два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК. А протягом тижня буде проведено аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців.

Окрім цього буде переглянуто механізм нарахувань пенсій для посадовців, щоб зробити систему прозорішою.

Раніше сьогодні Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності. Він повідомив, що було встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців. 

Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури - доповідав генеральний прокурор Андрій Костін. Після засідання РНБО він подав у відставку

Голова СБУ Василь Малюк також повідомив, що підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.Він також зазначив, що 9 осіб уже засуджено, а перевірки тривають стосовно 2,4 тисяч таких осіб.

Крім того, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах. 

Зазначимо, що ще в квітні минулого року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що МСЕК мають ліквідувати до 1 січня 2025 року. 

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