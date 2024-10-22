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ООН: населення України після вторгнення Росії скоротилося на 10 млн, або приблизно на чверть

Причинами стали від'їзд біженців, падіння народжуваності, а також смертність внаслідок війни.

ООН: населення України після вторгнення Росії скоротилося на 10 млн, або приблизно на чверть
Ілюстративне фото: українські біженці в Естонії
Фото: ERR

Населення України скоротилося на 10 мільйонів, або приблизно на чверть, з початку повномасштабного вторгнення Росії, пише Reuters із посиланням на заяву ООН.

Причинами стали від'їзд біженців, падіння народжуваності, а також смертність внаслідок війни. 

Виступаючи на пресконференції в Женеві, Флоренс Бауер, глава відділу Східної Європи Фонду народонаселення ООН, заявила, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на більш серйозну.

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі", - сказала вона. Щоб підтримувати стабільну кількість населення, потрібен коефіцієнт народжуваності 2,1 дитини на жінку.

Україна, населення якої на момент розпаду Радянського Союзу в 1991 році становило понад 50 мільйонів осіб, як і майже всі її східноєвропейські та центральноазіатські сусіди, зазнала серйозного скорочення населення. У 2021 році, останньому році перед повномасштабним вторгненням Росії, тут проживало близько 40 мільйонів осіб.

Бауер каже, що для точного обліку впливу війни на населення України доведеться почекати до закінчення конфлікту, коли нарешті можна буде провести повний перепис.

За її словами, це безпосередньо вплинуло на регіони, які були майже обезлюднені, села, де залишилися лише люди похилого віку, а пари не змогли створити сім’ї.

Найбільша частка скорочення населення України припала на 6,7 мільйона біженців, які зараз проживають за кордоном, переважно в Європі. 

Смерті на війні також були фактором. "Важко мати точні цифри, але оцінки коливаються в десятках тисяч жертв", - сказала вона.

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