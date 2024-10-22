Буданов: солдати КНДР можуть прибути в Курську область уже в середу

Скільки саме осіб прибуде на підмогу окупантам із РФ - невідомо.

Перші підрозділи військовослужбовців Північної Кореї можуть прибути у Курську область уже 23 жовтня.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов у коментарі виданню The War Zone.

Північнокорейці мають допомогти росіянам відбити наступ Сил оборони на Курщині. Загалом відомо, що КНДР планує розмістити у Росії понад 12 тисяч солдатів, серед яких будуть бійці із сил спецоперацій.

«Завтра чекаємо на перші підрозділи на Курському напрямку», — сказав Буданов.

Він додав, що «побачимо через кілька днів», скільки саме північнокорейців буде і як вони будуть оснащені.