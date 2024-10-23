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​РФ тримає 3 ракетоносії загальним залпом до 28 "Калібрів" у Середземному морі

У Чорному морі присутній один корабель.

​РФ тримає 3 ракетоносії загальним залпом до 28 "Калібрів" у Середземному морі
Фото: ОК "Південь"

Станом на ранок 23 жовтня Росія у Чорному та Середземному морях пристні 4 російські кораблі.

Про це повідомили у ВМС. 

У Чорному морі є 1 ворожий корабель, проте носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

В Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.А в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Фото: ВМС

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 1 судно, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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