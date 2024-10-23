​РФ тримає 3 ракетоносії загальним залпом до 28 "Калібрів" у Середземному морі

Станом на ранок 23 жовтня Росія у Чорному та Середземному морях пристні 4 російські кораблі.
Про це повідомили у ВМС.
У Чорному морі є 1 ворожий корабель, проте носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
В Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.А в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 1 судно, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.