​РФ тримає 3 ракетоносії загальним залпом до 28 "Калібрів" у Середземному морі

У Чорному морі присутній один корабель.

Станом на ранок 23 жовтня Росія у Чорному та Середземному морях пристні 4 російські кораблі.

Про це повідомили у ВМС.

У Чорному морі є 1 ворожий корабель, проте носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

В Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.А в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Фото: ВМС

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 1 судно, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.