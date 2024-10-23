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У Краматорську пробурили 2 нові свердловини для забезпечення водопостачання

У місті планують пробурити ще 3 свердловини.

У Краматорську пробурили 2 нові свердловини для забезпечення водопостачання
Фото: скрін

У Краматорську представники благодійного фонду пробурили 2 нові свердловини для забезпечення водопостачання міста.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“2 свердловини – це тільки перший крок. Фонд планує пробурити ще 3 свердловини у Краматорську і продовжити роботу в інших містах області”, – написав Філашкін.

Він зазначив, що вода у свердловинах буде проходити декілька етапів фільтрації, що дозволить людям використовувати її в побуті. 

  • На початку жовтня через масований обстріл 260 тисяч мешканців на півночі Донеччини залишились без води на невизначений період. Йдеться про Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку та прилеглі населені пункти.
  • На початку серпня уряд спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині. Це рішення має покращити водопостачання місцевих громад.
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