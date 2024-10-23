У Краматорську пробурили 2 нові свердловини для забезпечення водопостачання

У Краматорську представники благодійного фонду пробурили 2 нові свердловини для забезпечення водопостачання міста.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“2 свердловини – це тільки перший крок. Фонд планує пробурити ще 3 свердловини у Краматорську і продовжити роботу в інших містах області”, – написав Філашкін.

Він зазначив, що вода у свердловинах буде проходити декілька етапів фільтрації, що дозволить людям використовувати її в побуті.