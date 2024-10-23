На Запоріжжі окупанти вдарили дроном по цивільній автівці, загинули 2 чоловіків

Автомобіль рухався між селищами Степногірськ та Приморське.

На Запоріжжі окупанти вдарили дроном по цивільній автівці, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Два життя обірвав ворожий удар по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області. Окупанти поцілили дроном по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське”, – написав Федоров.

За його даними, загинули двоє чоловіків – 40 та 73 років.

Нагадаємо, на початку місяця на Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на рейсовий автобус, троє людей поранені. Внаслідок атаки поранення отримали 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.