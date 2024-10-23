На Полтавщині затримали двох паліїв, які працювали на російські спецслужби

Їм загрожує до 8 років тюрми.

СБУ та Нацполіція затримали ще двох агентів російських спецслужб у Полтавській області, які підпалювали службові авто Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Протягом доби двоє чоловіків на замовлення російських спецслужб спалили у Кременчуці три позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань.

"Фігурантами виявилися двоє місцевих студентів віком 18 та 19 років, які шукали "легких" грошей на Телеграм-каналах. Там на них вийшов представник рф, який за обіцянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці", — ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Однак, замість обіцяних коштів з Росії, фігуранти були затримані українськими правоохоронцями.

Під час обшуків у підозрюваних було виявлено мобільні телефони та засоби підпалу, які вони використовували у підривній діяльності на користь РФ.

За даними слідства, зловмисники діяли в парі. Для пошуку військових авто вони об’їжджали населенні пункти регіону на рейсових автобусах. Після виявлення потенційних цілей фігуранти спочатку "погоджували" їх з російським куратором, а потім підпалювали.

Усі свої злочини фігуранти фіксували на камери власних мобільних телефонів та відправляли "звітні" відеофайли до РФ.

Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.