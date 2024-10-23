Сили оборони: ворог призупинив штурмові дії на трьох напрямках

Окупанти взяли "тактичну паузу" на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках.

Російські війська взяли "тактичну паузу" на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках. Ймовірно, для поновлення боєприпасів.

Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

"Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорський, Торецький, Сіверський - ред.) дещо зменшилася. Ми пов'язуємо це з тим, що ворог, найімовірніше, взяв тактичну паузу для підведення, можливо, якогось поповнення живої сили", — зазначає Бобовнікова.

Вона додала, що ворог також може використати паузу для поповнення боєкомплекту, поповнення озброєння, а також перекидання техніки. Ймовірно, після підготовки, росіяни поновлять штурмові дії на цих напрямках.