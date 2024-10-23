Сили оборони: ворог призупинив штурмові дії на трьох напрямках

Російські війська взяли "тактичну паузу" на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках. Ймовірно, для поновлення боєприпасів.
Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.
"Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорський, Торецький, Сіверський - ред.) дещо зменшилася. Ми пов'язуємо це з тим, що ворог, найімовірніше, взяв тактичну паузу для підведення, можливо, якогось поповнення живої сили", — зазначає Бобовнікова.
Вона додала, що ворог також може використати паузу для поповнення боєкомплекту, поповнення озброєння, а також перекидання техніки. Ймовірно, після підготовки, росіяни поновлять штурмові дії на цих напрямках.
- За даними Генштабу, ворог продовжує тиснути на Покровському та Курахівському напрямках, де активно застосовує тактичну авіацію.