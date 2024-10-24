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Міноборони України заявило, що аудит використання військової допомоги США не виявив значних порушень

Водночас сторони готують меморандум, який має підвищити ефективність використання допомоги.

Аудитори Міноборони України у взаємодії з Офісом Генерального інспектора Департаменту оборони США дослідили процес обліку та використання американських запасних частин, що замовляються та постачаються до Збройних сил України як міжнародна військова допомога (МВД), повідомляє пресслужба Міноборони. 

“Дослідженням процесу значних відхилень не ідентифіковано. Натомість ми встановили прогалину у нормативній базі, яка ускладнює обіг запасних частин від пошкодженої військової техніки, що надавалася Україні американською стороною як міжнародна військова допомога”, – повідомив директор Департаменту внутрішнього аудиту МОУ полковник Олександр Титковський. 

За його словами, зараз за рішенням Міноборони спільно напрацьовується двосторонній офіційний регламент, який підвищить ефективність використання відповідних частин та агрегатів. 

Крім того, розглядається можливість впровадження уніфікованого програмного продукту, що інтегрує облік МВД служб забезпечення в єдину систему та актуалізує поточну інформацію з урахуванням постійного оновлення даних Групи безпекової допомоги Україні (Security Assistance Group – Ukraine).

Вже готується Меморандум між Міністерством оборони України та Офісом Генерального інспектора Департаменту оборони США про українсько-американську співпрацю у сфері діяльності з внутрішнього аудиту. Документ має посилити контроль за безпековою допомогою Україні та унеможливити спекуляції довкола доброчесності її використання Силами оборони України.

Зазначимо, Security Assistance Group – Ukraine (SAG-U) – група, заснована Міністерством оборони США в листопаді 2022 року для координації передачі обладнання і забезпечення тренування Збройних сил України.

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