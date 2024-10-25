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Правоохоронці викрили 19 осіб, які через Телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію в Україні

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці викрили 19 осіб, які через Телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію в Україні
Фото: СБУ

СБУ і Нацполіція викрили 19 адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією СБУ, фігуранти знімали провокативні стріми й поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Фото: СБУ

Так, у Хмельницькій області заблокували підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Зокрема фігуранти публікували місця перебування і маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.

Фото: СБУ

У Києві викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини. Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

Фото: СБУ

На Вінниччині судитимуть 30-річного ухилянта, який крім того що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.

Фото: СБУ

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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