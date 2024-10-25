На Вінниччині викрили лікарів, які оформили інвалідність ексдепутату для виїзду за кордон

Чотирьом лікарям Вінницької області повідомили про підозру за незаконне оформлення непридатності до служби колишньому місцевому депутату.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру голові військово-лікарської комісії Жмеринського РТЦК та СП, директору та двом лікарям КНП "Жмеринський МЦ ПМСД" у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", — ідеться у повідомленні.
Крім того, колишньому депутату Жмеринської міської ради повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).
За даними слідства, голова ВЛК разом з іншими лікарями склали і видали низку медичних документів, які містять неправдиві відомості про наявність у ексдепутата захворювання. Це стало підставою для визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та надавало йому можливість безперешкодного виїзду за кордон.
"Таке рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради, який обвинувачується в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради. Обвинувальний акт стосовно нього у травні скеровано до суду", — додають у відомстві.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
На Хмельниччині повідомили про підозру лікарці-неврологу, яка є заступницею голови ВЛК районного ТЦК, та лікарю підстанції екстреної медичної допомоги. Вони "допомагали" чоловікам призовного віку отримати групи інвалідності.