На Вінниччині викрили лікарів, які оформили інвалідність ексдепутату для виїзду за кордон

Чотирьом лікарям Вінницької області повідомили про підозру за незаконне оформлення непридатності до служби колишньому місцевому депутату.

Фото: Офіс генпрокурора

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру голові військово-лікарської комісії Жмеринського РТЦК та СП, директору та двом лікарям КНП "Жмеринський МЦ ПМСД" у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Крім того, колишньому депутату Жмеринської міської ради повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, голова ВЛК разом з іншими лікарями склали і видали низку медичних документів, які містять неправдиві відомості про наявність у ексдепутата захворювання. Це стало підставою для визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та надавало йому можливість безперешкодного виїзду за кордон.

"Таке рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради, який обвинувачується в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради. Обвинувальний акт стосовно нього у травні скеровано до суду", — додають у відомстві.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На Хмельниччині повідомили про підозру лікарці-неврологу, яка є заступницею голови ВЛК районного ТЦК, та лікарю підстанції екстреної медичної допомоги. Вони "допомагали" чоловікам призовного віку отримати групи інвалідності.