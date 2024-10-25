Глава УГКЦ відвідав Вселенського Патріарха. Говорили про поглиблення співпраці та заборону УПЦ МП

25 жовтня Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) відвідав у Фанарі (Стамбул, Туреччина) Вселенського Патріарха Варфоломія.
Як ідеться на сайті УГКЦ, Святослав і Варфоломій обговорили ситуацію в Україні та домовились про наступні кроки екуменічного діалогу.
Глава УГКЦ відзначив вересневе рішення Вселенського патріархату, яке засудило ідеологію «русского міра». Блаженніший представив послання Синоду УГКЦ щодо війни та справедливого миру в контексті нових ідеологій та обговорив із Варфоломієм заборону УПЦ МП в Україні як захист релігійного середовища нашої держави від мілітаризації релігії з боку РФ.
Також духовні лідери обговорили двосторонні відносини між УГКЦ та Константинопольським патріархатом і домовилися про поглиблення співпраці та екуменічного діалогу. Низка заходів в УГКЦ буде присвячена зустрічі у Нікеї Патріарха Варфоломія і Папи Франциска з нагоди 1700-ліття Нікейського Собору.
Вселенський Патріарх запевнив Блаженнішого Святослава, що молиться за «перемогу українського народу» та просив передати його архипастирське благословення.
- Перший Вселенський Собор у Нікеї відбувся у 325 році.
- Це зібрання єпископів заклало основи церковного життя, унормувавши обчислення дати Великодня, сформулювавши Символ віри та визначивши догмати про Ісуса Христа.
- Також на Соборі у Нікеї засудили єресь аріантсва і зафіксували перевагу єпископів чотирьох митрополій - у Римі, Александрії, Антіохії та Єрусалимі.
- Ювілей Собору має укотре дати поштовх Риму і Константинополю знайти компроміс у питанні спільного підходу до святкування дати Великодня.