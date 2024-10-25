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У Києві судитимуть російських агентів у рясах, які проводили інформдиверсії проти України

Серед фігурантів – клірик київської церкви УПЦ (МП), що належав до агентурного апарату ФСБ.

У Києві судитимуть російських агентів у рясах, які проводили інформдиверсії проти України
Фото: СБУ

За матеріалами СБУ перед судом постануть агенти фсб, які "під прикриттям" УПЦ (МП) проводили інформдиверсії проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які проводили інформаційні диверсії проти України на замовлення фсб. Серед фігурантів – очільник столичного храму УПЦ (МП), що належав до агентурного апарату російської спецслужби", — ідеться у повідомленні.

За матеріалами справи, клірик координував трьох спільників – так званих "політекспертів", які, перебуваючи у Києві, масово поширювали кремлівські наративи. У своїх матеріалах вони виправдовували війну РФ проти України та підбурювали до міжконфесійної ненависті у нашій державі. 

Фото: СБУ

У березні 2024 року співробітники СБУ затримали всіх чотирьох фігурантів. Наразі обвинувальні акти стосовно затриманих скеровано до суду. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, обвинувачені входили до складу однієї з найбільших агентурних мереж фсб, яка діяла в Україні з початку повномасштабної війни.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий осередок нейтралізували на початку його підривної діяльності проти України.

Стосовно ще понад 10 учасників російської агентури триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони переховуються за кордоном.

Встановлено, що обвинувачений клірик особисто курував поширення антиукраїнського контенту через підконтрольні канали в Телеграмі та Ютубі, сторінки Фейсбуку та офіційні сайти різних єпархій УПЦ (МП).

Фото: СБУ

Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво «підхоплювали» центральні телеканали та інтернет-видання РФ, які поширювали фейки про нашу державу.

У такий спосіб росіяни сподівалися дискредитувати Україну на міжнародній арені, особливо перед нашими західними партнерами.

На підставі зібраних доказів затримані фігуранти обвинувачуються за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪️ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);▪️ ч. 4 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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