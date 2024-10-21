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Окупанти на ТОТ України залишили цивільних без медичних послуг

Майже всіх лікарів на тимчасово окупованих територіях або мобілізували, або перевели у воєнні госпіталі.

Окупанти на ТОТ України залишили цивільних без медичних послуг
Фото: Центр національного спротиву

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині назріває черговий колапс, адже місцеві мешканці не можуть отримати медичну допомогу у єдиному, який залишився, центрі первинної медико-санітарної допомоги. 

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

У спротиві зазначають, що людям в поліклініці доводиться стояти у черзі по кілька днів аби потрапити на прийом до лікаря. 

"А все через те, що у медичному закладі просто немає достатньої кількості лікарів. Ті, що залишилися, або глибокого пенсійного віку, або й взагалі без відповідної медичної кваліфікації. Інших просто мобілізували до армії окупанта та перевели у воєнні госпіталі", — ідеться в повідомленні. 

Через дефіцит робочої сили й відмову місцевих медиків співпрацювати з ворогом на ТОТ Кремль організовує так звані "ротації" лікарів  із різних регіонів РФ. Нещодавно партія лікарів прибула з Якутії, завданням яких є робота в мережі шпиталів на ТОТ.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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