Окупанти на ТОТ України залишили цивільних без медичних послуг

Майже всіх лікарів на тимчасово окупованих територіях або мобілізували, або перевели у воєнні госпіталі.

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині назріває черговий колапс, адже місцеві мешканці не можуть отримати медичну допомогу у єдиному, який залишився, центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

У спротиві зазначають, що людям в поліклініці доводиться стояти у черзі по кілька днів аби потрапити на прийом до лікаря.

"А все через те, що у медичному закладі просто немає достатньої кількості лікарів. Ті, що залишилися, або глибокого пенсійного віку, або й взагалі без відповідної медичної кваліфікації. Інших просто мобілізували до армії окупанта та перевели у воєнні госпіталі", — ідеться в повідомленні.

Через дефіцит робочої сили й відмову місцевих медиків співпрацювати з ворогом на ТОТ Кремль організовує так звані "ротації" лікарів із різних регіонів РФ. Нещодавно партія лікарів прибула з Якутії, завданням яких є робота в мережі шпиталів на ТОТ.