На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
Австралійські Abrams для України
Австралійські Abrams для України
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоВійна

ОГП: біля Селидового на Донеччині росіяни розстріляли двох військовополонених ЗСУ

Прокуратура розпочата розслідування.

ОГП: біля Селидового на Донеччині росіяни розстріляли двох військовополонених ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора

Поблизу міста Селидове російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ. Прокуратура розпочата розслідування.

Про це ідеться у повідомленні Офіус генпрокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники ЗС РФ у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. 

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.    

У генпрокуратурі наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

  • CNN пише, що кількість таких розстрілів цьогоріч збільшилося. Джерела в українській військовій розвідці надали телерадіокомпанії перелік із 15 випадків, які трапилися, починаючи з листопада. Більшість із них підтверджена відео- та аудіоперехопленнями з безпілотників.
  • Генеральний прокурор України повідомив, що його відомство розслідує 28 подібних інцидентів з початку війни, в яких загинуло 62 українські військовослужбовці.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies