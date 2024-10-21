Зеленський на нараді з Сирським обговорив хід Курської операції: "зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну"

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем і міністром оборони Рустемом Умєровим. Говорили про фронт, зокрема, військові завдання і найближчі кроки та озброєння, військову техніку, забезпечення і комплектування бригад.
Сирський провів доповідь про ситуацію на всіх напрямках бойових дій. Про це повідомили в Telegram президента.
"Окремо – Курська операція: зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі", – сказав Зеленський.
За підсумками сьогоднішньої наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.
- Сьогодні до Києва приїхав міністр оборони США Ллойд Остін. Він повідомив про новий пакет допомоги на $400 млн, до якого увійшли зброя і техніка.