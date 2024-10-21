Зеленський на нараді з Сирським обговорив хід Курської операції: "зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну"

Головком доповів про ситуацію за напрямками.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з найвищим військовим керівництвом і міністром оборони

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем і міністром оборони Рустемом Умєровим. Говорили про фронт, зокрема, військові завдання і найближчі кроки та озброєння, військову техніку, забезпечення і комплектування бригад.

Сирський провів доповідь про ситуацію на всіх напрямках бойових дій. Про це повідомили в Telegram президента.

"Окремо – Курська операція: зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі", – сказав Зеленський.

За підсумками сьогоднішньої наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.