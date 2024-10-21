Єрмак: Кремль застосовує схему з фальшивим транзитом, щоб отримати санкційні товари

Кремль застосовує схему з фальшивим транзитом, яка дозволяє постачати санкційні товари з країн ЄС, призначені для Центральної Азії та Кавказького регіону.
Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Він зазначив, що у цій схемі для отримання західних електронних компонентів подвійного призначення використовуються посередницькі компанії. Також створюються фіктивні підприємства для формування «тіньового флоту» ЗПГ-танкерів і транспортування зрідженого природного газу.
"У російській зброї присутні західні компоненти. Тим часом, альянс рф-іран-кндр вже став військовим і відверто насміхається з демократій, – зазначив політик.
Він нагадав, що часу на посилення позицій демократій у світі лишається все менше і "потрібно діяти вже зараз".
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга напередодні закликав союзників посилити санкції та експортний контроль, щоб не допустити використання західних компонентів для російського та північнокорейського виробництва ракет, які використовуються для ударів по Україні.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала керівників німецьких банків активізувати зусилля щодо дотримання санкцій проти Росії, адже агресорка продовжує закуповувати “чутливі” товари та розширювати свої можливості з виробництва цих товарів у країні.
- Раніше ЗМІ писали про те, що за 2023 рік Росії вдалося імпортувати з Німеччини понад 300 верстатів для виробництва зброї та артилерійських боєприпасів попри санкції ЄС.