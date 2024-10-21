Єрмак: Кремль застосовує схему з фальшивим транзитом, щоб отримати санкційні товари

Кремль застосовує схему з фальшивим транзитом, яка дозволяє постачати санкційні товари з країн ЄС, призначені для Центральної Азії та Кавказького регіону.

Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що у цій схемі для отримання західних електронних компонентів подвійного призначення використовуються посередницькі компанії. Також створюються фіктивні підприємства для формування «тіньового флоту» ЗПГ-танкерів і транспортування зрідженого природного газу.

"У російській зброї присутні західні компоненти. Тим часом, альянс рф-іран-кндр вже став військовим і відверто насміхається з демократій, – зазначив політик.

Він нагадав, що часу на посилення позицій демократій у світі лишається все менше і "потрібно діяти вже зараз".