Головне за ніч та ранок понеділка, 21 жовтня: удар по Запоріжжю, майже 200 боєзіткнень, Ллойд Остін у Києві

Нічна повітряна атака, 197 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, новий гендиректор "Укроборонпрому", вибори та референдум у Молдові.

Сьогодні, 21 жовтня, російські окупанти атакували житловий квартал Запоріжжя.

"Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу", – повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд. За даними ДСНС, під удар потрапив і дитячий садочок.

"Сьогодні зранку російські війська завдали чергового ракетного удару по житловому сектору міста. Частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч. Вогнеборці приборкали пожежу у двох металевих гаражах", – повідомили рятувальники.

У ніч на 21 жовтня впродовж п'ятигодинної тривоги у трьох районах Києва впали уламки ворожих безпілотників.

Як повідомили у КМВА, окупанти запустили по столиці приблизно до десятка БпЛА ворога. Російські безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків. Захисники знищили усі.

Зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

Більше інформації – в новині.

У Київській області уламки російських БпЛА пошкодили будинки, ринок і машини.

В одній з багатоповерхівок частково зруйнована квартира.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 197 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку наші захисники за минулу добу відбили 46 атак. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 41 авіаудару, застосувавши 72 керовані авіабомби.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1710 окупантів, 24 танки, 64 бойових броньованих машини, 24 артилерійські системи. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали близько 680 230.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 21 жовтня Росія атакувала Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу.

Як повідомили у Повітряних силах, станом на 09.30 радіотехнічні війська виявили та супроводили 119 засобів повітряного нападу противника.

На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Крім того, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, а до 10-ти ворожих БпЛА ще присутні в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом із Росії вдалося повернути 3767 українців.

"Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей", – написав президент у телеграм-каналі.

Він нагадав, що українські люди проходять у російських тюрмах і таборах через тортури, приниження та голод, тому Україна розраховує на допомогу Ватикану та партнерів, щоб повернути своїх громадян додому.

Новим генеральним директором акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" став Олег Гуляк – колишній командувач Сил логістики ЗСУ, повідомили в Telegram АТ. Він був в.о. відколи тодішнього гендиректора Германа Сметаніна зробили міністром з питань стратегічної промисловості.

На посаду нового очільника претендували близько 20 кандидатів. До фіналу конкурсного відбору, яке проводило українське представництво міжнародної компанії з добору кадрів Odgers Berndtson, потрапило троє. Співбесіди з фіналістами проводили представники посольств Великої Британії, США, Франції.

"Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", – повідомив Сметанін.

У Росії ліквідували воєнного злочинця Дмітрія Голєнкова, причетного до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах.

Зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення. Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них 6 дітей.

Тіло російського воєнного злочинця виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком. Голєнков ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3, обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначили у розвідці.

До Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін.

"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", – написав Остін у соцмережі Х.

Як зазначає видання, глава Пентагону прибув "із повідомленням про рішучу прихильність США військовим зусиллям України, але без нової військової допомоги чи дозволу її силам використовувати ракети великої дальності в Росії".

У Києві Остін зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим.

Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 97% протоколів президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до ЄС.

Як пише NewsMaker, за попередніми підрахунками, на виборах лідирує Мая Санду від "Дії та солідарності". Вона набрала 41,86% голосів виборців. Друге місце посідає Олександр Стояногло ід Партії соціалістів . За нього проголосувало 26,32% виборців.

Серед тих, хто взяв участь у референдумі, 50,10% проголосували проти внесення європейського вектора до Конституції, а 49,90% підтримують це рішення. ЦВК вже опрацювала 97,7% голосів.

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