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На президенських виборах у Молдові лідирує чинна президентка Мая Санду

Результати референдуму щодо вступу до ЄС майже зрівнялися: поки що більшість проголосувала проти. 

На президенських виборах у Молдові лідирує чинна президентка Мая Санду
Мая Санду прибуває на пресконференцію після виборів.
Фото: EPA/UPG

Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 97% протоколів президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до ЄС. 

Як пише NewsMaker, за попередніми підрахунками, на виборах лідирує Мая Санду від "Дії та солідарності". Вона набрала 41,86% голосів виборців. Друге місце посідає Олександр Стояногло ід Партії соціалістів . За нього проголосувало 26,32% виборців.

Серед тих, хто взяв участь у референдумі, 50,10% проголосували проти внесення європейського вектора до Конституції, а 49,90% підтримують це рішення. ЦВК вже опрацювала 97,7% голосів.

  • Прозахідна президентка Мая Санду балотувалася на другий термін. За уряду Санду Молдова отримала статус кандидата в ЄС у 2022 році й розпочала переговори про вступ раніше цього року після того, як підтримала Україну на тлі неспровокованого вторгнення Росії. 
  • У березні цього року парламент Молдови затвердив документ про євроінтеграцію країни.
  • Тим часом міністерство закордонних справ Молдови вчора повідомляло, що черги на виборчих дільницях у Москві створили штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес. 
  • Перед цим влада країни заявляла, що Росія вклала близько 100 млн євро у спробу зірвати вибори.
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