На президенських виборах у Молдові лідирує чинна президентка Мая Санду

Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 97% протоколів президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до ЄС.
Як пише NewsMaker, за попередніми підрахунками, на виборах лідирує Мая Санду від "Дії та солідарності". Вона набрала 41,86% голосів виборців. Друге місце посідає Олександр Стояногло ід Партії соціалістів . За нього проголосувало 26,32% виборців.
Серед тих, хто взяв участь у референдумі, 50,10% проголосували проти внесення європейського вектора до Конституції, а 49,90% підтримують це рішення. ЦВК вже опрацювала 97,7% голосів.
- Прозахідна президентка Мая Санду балотувалася на другий термін. За уряду Санду Молдова отримала статус кандидата в ЄС у 2022 році й розпочала переговори про вступ раніше цього року після того, як підтримала Україну на тлі неспровокованого вторгнення Росії.
- У березні цього року парламент Молдови затвердив документ про євроінтеграцію країни.
- Тим часом міністерство закордонних справ Молдови вчора повідомляло, що черги на виборчих дільницях у Москві створили штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес.
- Перед цим влада країни заявляла, що Росія вклала близько 100 млн євро у спробу зірвати вибори.