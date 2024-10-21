На президенських виборах у Молдові лідирує чинна президентка Мая Санду

Результати референдуму щодо вступу до ЄС майже зрівнялися: поки що більшість проголосувала проти.

Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 97% протоколів президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до ЄС.

Як пише NewsMaker, за попередніми підрахунками, на виборах лідирує Мая Санду від "Дії та солідарності". Вона набрала 41,86% голосів виборців. Друге місце посідає Олександр Стояногло ід Партії соціалістів . За нього проголосувало 26,32% виборців.

Серед тих, хто взяв участь у референдумі, 50,10% проголосували проти внесення європейського вектора до Конституції, а 49,90% підтримують це рішення. ЦВК вже опрацювала 97,7% голосів.