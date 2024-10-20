У Британії випробували лазерну зброю для захисту літаків

Міністерство оборони Великобританії спільно з Королівськими повітряними силами здійснили випробування лазерної системи, призначеної для захисту літаків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони в соцмережі X.

Зокрема, лазерна установка використовувалась для перехоплення ракет з інфрачервоною голівкою самонаведення.

Система здійснила перехоплення 100% цілей, довівши можливість застосування і в системі оборони літаків.

У випробуваннях, проведених на полігоні Відсель у Швеції, статична установка здійснювала перехоплення ракет, використовуючи інфрачервону систему наведення Elix-IR від компанії Thales та систему протидії Miysis від виробника Leonardo.

Нагадаємо, що в квітні міністр оборони Великї Британії Грант Шеппс повідомив про можливість надання Україні прототипу лазерної зброї DragonFire, яка може збивати дрони і ракети

DragonFire – лазерна зброя зі спрямованою енергією, яка може уражати цілі зі швидкістю світла та використовувати інтенсивний промінь світла, щоб прорізати ціль. Випалювання лазером упродовж 10 секунд дорівнює використанню звичайного обігрівача одну годину, тому він є потенційно довгостроковою недорогою альтернативою ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.