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Франція передасть Україні САУ Caesar за гроші від заморожених російських активів

За кошти заморожених активів РФ міноборони Франції зможе профінансувати закупівлю 12 додаткових САУ Caesar для України.

Франція передасть Україні САУ Caesar за гроші від заморожених російських активів
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Франція планує передати Україні 12  артилерійських систем Caesar за гроші із заморожених активів РФ.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на видання BFMTV.

За словами міністра ЗС Франції Себастьяна Лекорню, Франція отримала 300 млн євро від заморожених активів РФ. Завдяки цим коштам Міноборони Франції зможе профінансувати закупівлю 12 додаткових САУ Caesar у компанії KNDS.

"Франція "повернула" 300 мільйонів євро відсотків із заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України в кінці року, включаючи 12 нових артилерійських систем Caesar", — заявив Лекорню.

Лекорню також додав, що цих коштів вистачить для закупівлі додаткових 155-мм артилерійських снарядів, зенітних ракет Aster-30, авіаційних високоточних бомб AASM, а також переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral разом з новими ракетами.

Виконання цього замовлення підприємством KNDS буде здійснюватися значно швидше завдяки збільшенню темпів виробництва артилерійських систем на тлі зростання загальної кількості експортних замовлень. 

У компанії Nexter повідомили, що збільшили темпи виробництва самохідних гаубиць Caesar до шести одиниць на місяць та продовжують його значно збільшувати.

У Міноборони Франції зазначили, що з початку 2022 року Франція передала Україні 67 гармат, і за планом, до кінця 2024 року ця кількість має становити 80.

  • Напередодні міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що найближчими тижнями його країна поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва.
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