Сі: Пекін готовий разом з Північною Кореєю “робити внесок у захист миру в регіоні та світі”

“Разом з вами, товаришу Генеральний секретар, я готовий зробити більший внесок у підтримку традиційних відносин дружби та співпраці між Китаєм і КНДР".

Китайський лідер та генеральний секретар Комуністичної партії країни Сі Цзіньпін заявив, що Пекін разом з Північною Кореєю “готовий робити внесок у захист миру в регіоні та світі”.

Про це йдеться у відповіді Сі на привітання очільника КНДР Кім Чен Ина з нагоди 75-ї річниці заснування КНР, пише північнокорейське державне інформагентство KCNA.

“Разом з вами, товаришу Генеральний секретар, я готовий зробити більший внесок у підтримку традиційних відносин дружби та співпраці між Китаєм і КНДР до сталого та стабільного розвитку”, ‒ зазначив Сі.

Він додав, що хоче “неухильно сприяти добробуту народів двох країн, захищаючи регіональні та глобальний мир, стабільність, розвиток і процвітання”.

“Я щиро сподіваюся, що братський народ КНДР і надалі буде досягати нових успіхів у просуванні справи соціалістичного будівництва під керівництвом очолюваної Вами, товаришу Генеральний секретар, Трудової партії Кореї. Китай і КНДР пов'язують одні гори і річки, а традиційна дружба між двома країнами з часом міцніє”, ‒ йдеться у зверненні.