Координатор ООН в Україні: ООН отримує менше ресурсів, і з часом буде складно надавати гуманітарну допомогу

Організація об’єднаних націй отримує щоразу менше ресурсів на забезпечення гуманітарної допомоги. Тому з часом ставатиме не так просто надавати підтримку Україні.

Таку заяву зробив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале, передає служба новин ООН.

«Є надія та очікування на те, що поки триває війна, ми продовжимо надавати гуманітарну допомогу. А це стає не так просто, тому що ми отримуємо дедалі менше ресурсів від світової спільноти. Скрізь, де є можливості для відновлення та розвитку, ми маємо заслужити свою репутацію», - сказав

За інформацією Шмале, станом на 30 вересня допомога від ООН охопила вже 26 тисяч осіб. Це і грошова допомога, а також одяг, паливо тощо.

Координатор додав, що ООН допомагає українському уряду охопити допомогою 1,8 мільйона людей, які є особливо вразливими. Загалом у нашій державі налічується понад 3 мільйони внутрішньо переміщених осіб.