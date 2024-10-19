Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
ГоловнаСвіт

Координатор ООН в Україні: ООН отримує менше ресурсів, і з часом буде складно надавати гуманітарну допомогу

ООН допомагає українському уряду охопити допомогою 1,8 мільйона людей, які є особливо вразливими.

Координатор ООН в Україні: ООН отримує менше ресурсів, і з часом буде складно надавати гуманітарну допомогу
переселенці
Фото: EPA/UPG

Організація об’єднаних націй отримує щоразу менше ресурсів на забезпечення гуманітарної допомоги. Тому з часом ставатиме не так просто надавати підтримку Україні.

Таку заяву зробив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале, передає служба новин ООН.

«Є надія та очікування на те, що поки триває війна, ми продовжимо надавати гуманітарну допомогу. А це стає не так просто, тому що ми отримуємо дедалі менше ресурсів від світової спільноти. Скрізь, де є можливості для відновлення та розвитку, ми маємо заслужити свою репутацію», - сказав 

За інформацією Шмале, станом на 30 вересня допомога від ООН охопила вже 26 тисяч осіб. Це і грошова допомога, а також одяг, паливо тощо.

Координатор додав, що ООН допомагає українському уряду охопити допомогою 1,8 мільйона людей, які є особливо вразливими. Загалом у нашій державі налічується понад 3 мільйони внутрішньо переміщених осіб. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies