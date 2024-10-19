На Кубі вдруге відбулося повне відключення електроенергії

19 жовтня уранці на Кубі знову повністю вимкнулась електроенергія – лише через кілька годин після того, як влада оголосила про початок відновлення електропостачання.

Про це пише Reuters.

CubaDebate, одне з державних кубинських ЗМІ повідомило, що кубинський мережевий оператор UNE о 6:15 повідомив про "повне відключення національної електроенергетичної системи". Там повідомили, що "працюють над відновленням". Оператор мережі поки що не надав жодних подробиць про те, що спричинило повторний збій мережі або скільки часу знадобиться для відновлення роботи.

Електромережа Куби вперше "впала" близько опівдня в п'ятницю після того, як одна з найбільших електростанцій на острові вийшла з ладу, раптово залишивши без світла понад 10 мільйонів людей.

Ще до аварії електромережі дефіцит електроенергії в п’ятницю змусив комуністичний уряд Куби відправити неосновних державних працівників додому та скасувати шкільні заняття для дітей, намагаючись заощадити паливо для виробництва.Сильний вітер, спричинений ураганом Мілтон минулого тижня, ускладнив доставку до острова дефіцитного палива човнами.

Цього року поставки палива на острів значно впали, оскільки Венесуела, Росія та Мексика, колишні основні постачальники, скоротили свій експорт на Кубу.

Уряд Куби також звинувачує США у постійних труднощах із придбанням палива та запчастин для експлуатації та обслуговування своїх нафтових електростанцій через торгове ембарго та санкції.

Сполучені Штати в п'ятницю заперечили будь-яку причетність до обвалу електромережі на Кубі.