Міненерго: через обстріли у двох областях запровадили аварійні відключення

Через обстріли зафіксовано знеструмлення у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях.

Через ворожі удари по енергооб'єктах аварійні відключення електроенергії запровадили у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Міенергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 31 174 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 709 населених пунктів.

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях.

Через пошкодження обладнання внаслідок ворожих атаки БПЛА на енергетичну інфраструктуру оператор системи передачі змушений задіяти аварійні відключення у Сумській та Чернігівській областях (частково).

У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції було знеструмлення побутових споживачів. Також у Чернігівській області внаслідок обстрілів підстанції виникло загорання, яке було ліквідовано, роботи тривають.

У Сумській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникло загорання, при цьому знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі. Пожежу ліквідовано. Живлення частково відновлено. Ремонтні роботи будуть оперативно продовжені, щойно дозволить безпекова ситуація.

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії.

У Дніпропетровській області під час огляду на території підстанції виявлено вибуховий пристрій. Його знешкоджено.

Львівська область: з технологічних причин знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та залізниця (порушень в русі потягів не було). Живлення відновлено.

В Міненерго також повідомили, що енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні атаки з боку РФ призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу.

“Закликаємо продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00”, — зазначили в Міненерго.