Обстріли Донеччини: росіяни обстріляли крамницю, багатоповерхівки та приватні будини

За добу російська армія обстріляла десять населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та крамницю.

Про це повідомляє очільник Донецької області Вадим Філашкін.

Зокрема, у Кураховому унаслідок російської агресії одна людина загинула і дві поранені. Пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки, торговий центр і супермаркет.

"У Гірнику 1 людина загинула, пошкоджено 6 п’ятиповерхівок. У Покровську пошкоджено будинок, крамницю і інфраструктурний об’єкт. У Гришиному пошкоджено 2 будинки і лінію електропередач", — йдеться в повідомленні.

Також у Пискунівці Миколаївської громади окупанти пошкодили 2 будинки, нежитлове приміщення, лінію електропередач, у Костянтинівці — 12 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 лінії електропередач, у Часовоярській громаді — 6 приватних будинків і багатоповерхівку.

З лінії фронту евакуйовано 1729 людей, у тому числі 740 дітей.

Загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині — 2821 загиблий і 6310 поранених.