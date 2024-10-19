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Обстріли Донеччини: росіяни обстріляли крамницю, багатоповерхівки та приватні будини

Під російські обстріли потрапили 10 населених пунктів Донеччини.

Обстріли Донеччини: росіяни обстріляли крамницю, багатоповерхівки та приватні будини
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

За добу російська армія обстріляла десять населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та крамницю. 

Про це повідомляє очільник Донецької області Вадим Філашкін.

Зокрема, у Кураховому унаслідок російської агресії одна людина загинула і дві поранені. Пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки, торговий центр і супермаркет.

"У Гірнику 1 людина загинула, пошкоджено 6 п’ятиповерхівок. У Покровську пошкоджено будинок, крамницю і інфраструктурний об’єкт. У Гришиному пошкоджено 2 будинки і лінію електропередач", — йдеться в повідомленні.

Також у Пискунівці Миколаївської громади окупанти пошкодили 2 будинки, нежитлове приміщення, лінію електропередач, у Костянтинівці — 12 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 лінії електропередач, у Часовоярській громаді — 6 приватних будинків і багатоповерхівку.

З лінії фронту евакуйовано 1729 людей, у тому числі 740 дітей.

Загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині — 2821 загиблий і 6310 поранених.

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