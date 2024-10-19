За добу російська армія вбила та поранила чотирьох мирних жителів Донеччини

Впродовж минулої доби російські окупанти вбили двох жителів Донеччини та ще двом завдали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 18 жовтня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Кураховому і Гірнику. Ще дві людини в області за добу дістали поранення”, ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв російських загарбників на Донеччині (2821 загиблий і 6310 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.