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За добу російська армія вбила та поранила чотирьох мирних жителів Донеччини

Загальна кількість жертв російських обстрілів — 2821 загиблий і 6310 поранених.

За добу російська армія вбила та поранила чотирьох мирних жителів Донеччини
Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін

Впродовж минулої доби російські окупанти вбили двох жителів Донеччини та ще двом завдали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 18 жовтня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Кураховому і Гірнику. Ще дві людини в області за добу дістали поранення”, ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв російських загарбників на Донеччині (2821 загиблий і 6310 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Ситуація у місті Покровськ на Донеччині з кожним днем складніша. Місто почало готуватися до ймовірного вторгнення росіян.
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