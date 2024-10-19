Очільник МЗС Норвегії побував на Рівненській АЕС

Скандинавська країна активно підтримує станцію ще з початку російського вторгнення.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде у п'ятницю відвідав Рівненську атомну електростанцію - "для висловлення підтримки роботи щодо ядерної безпеки".

Як пише Укрінформ, посадовець під час перебування на АЕС підкреслив неприйнятність будь-яких російських атак, які могли б поставити під загрозу ядерну безпеку України та Європи.

Співпраця Норвегії та України в галузі атомної енергетики розпочалася ще у 1986 році після аварії на Чорнобильській АЕС. У 2014 році, з початком російсько-української війни, вона поглибилася, а від часу повномасштабного вторгнення набула конкретики: Осло передало Рівненській АЕС необхідні запчастини, а також надало обладнання для швидкого запуску реакторів в разі відключення через перебої з електропостачанням.

Норвегія надасть Україні 250 мільйонів євро для відновлення зруйнованих росіянами енергетичних об'єктів.