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Очільник МЗС Норвегії побував на Рівненській АЕС

Скандинавська країна активно підтримує станцію ще з початку російського вторгнення.

Очільник МЗС Норвегії побував на Рівненській АЕС
Рівненська АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде у п'ятницю відвідав Рівненську атомну електростанцію - "для висловлення підтримки роботи щодо ядерної безпеки".

Як пише Укрінформ, посадовець під час перебування на АЕС підкреслив неприйнятність будь-яких російських атак, які могли б поставити під загрозу ядерну безпеку України та Європи. 

Співпраця Норвегії та України в галузі атомної енергетики розпочалася ще у 1986 році після аварії на Чорнобильській АЕС. У 2014 році, з початком російсько-української війни, вона поглибилася, а від часу повномасштабного вторгнення набула конкретики: Осло передало Рівненській АЕС необхідні запчастини, а також надало обладнання для швидкого запуску реакторів в разі відключення через перебої з електропостачанням. 

Норвегія надасть Україні 250 мільйонів євро для відновлення зруйнованих росіянами енергетичних об'єктів.

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