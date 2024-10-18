Головне за п’ятницю, 18 жовтня: майже 200 боєзіткнень, оборона Селидового, звільнення Кругляківки на Харківщині

Бойові дії на Донеччині, 195 бойових зіткнень, ворожі обстріли, 14-годинна тривога на Київщині. Яким запам’ятається 968-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський озвучив перші результати представлення плану перемоги партнерам під час своїх закордонних візитів.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

Деталі – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 жовтня відбулося 195 бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 55 спроб прорвати нашу оборону. Крім того, на Покровському напрямку відбулось 34 боєзіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 жовтня – в новині.

Російська армія намагається охопити місто Селидове з флангів і одночасно проводити активні штурмові дії із застосуванням авіації та артилерії.

Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону. "Противник продовжує щільні обстріли артилерією як населеного пункту Селидове, так і по флангах. Наші військовослужбовці відмічають, що досить активно та щільно застосовується авіація. В періоди, коли тривають авіаційні удари по окремих районах, по окремих ділянках оборони, за годину — дві години може прилітати до 8-10 КАБів", — заявляє Музичук.

Речник підкреслює, що ворог здійснює обстріли, щоб руйнувати укріплені позиції Сил оборони України.

Більше інформації – в новині.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони за підтримки побратимів зі Збройних сил України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці.

У розвідці підкреслили, що операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року.

Завдяки професійним діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти. Російських загарбників знищено у ближніх боях.

"Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон — отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників", ― додали в ГУР.

У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано.

Сьогодні в Київській області повітряна тривога через запуск ворогом БпЛА тривала 14 годин. Ворожі цілі знищені.

Влучань немає, однак внаслідок падіння уламків пошкоджено мотоцикл на подвір'ї, повідомили в Київської ОВА. Минулося без потерпілих.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого оборонця, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїна на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території РФ.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Росіяни вбили понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

Таку цифру озвучив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що це «свідома політика Росії, однак міжнародні організації закривають на це очі».

«Я не бачу ні публічної, ні юридичної реакції на ці події — ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає. Українські правоохоронні органи роблять усе можливе для фіксації таких злочинів. Я офіційно передав матеріали про факти страт до уповноваженої з прав людини в РФ. Зрозуміло, що реакції Росії на порушення Женевських конвенцій годі очікувати, але моє завдання — фіксувати ці факти. Ми робимо все, щоб міжнародна спільнота про це дізнавалася», - підкреслив омбудсман.

Омбудсман згадав про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної і додав, що з початку російської агресії загинуло щонайменше 102 представники медіа.

СтратКом опублікував відео, де військові КНДР на одному із полігонів РФ отримують російське спорядження. Водночас у Центрі протидії дезінформації підтвердили, що Росія готує північнокорейських військових на Сергіївському полігоні.

"Нещодавно отримані кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході росії", — зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко опублікував знімки Сергіївського полігону, де наразі перебувають військові КНДР, а також назвав міста, де вони дислокуються.

"Наразі вони (військові КНДР, - ред.) перебувають, зокрема, на Сергеєвському полігоні, в Усурійську, Хабаровську. Деякі з військових кндр є у Брянській області", — ідеться у повідомленні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що питання запрошення України до членства в Альянсі не було основним для обговорення під час засідання Ради Україна-НАТО.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн - членів Організації Північноатлантичного договору.

"Ми всі знаємо, що Україна стане членом НАТО, тому питання в тому, коли саме і коли відбудеться запрошення. Але це не було головним питанням учорашніх дебатів", - повідомив Рютте.

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