У Київській області повітряна тривога через "шахеди" тривала 14 годин

У Київській області повітряна тривога через запуск ворогом БпЛА тривала 14 годин. Ворожі цілі знищені.
Влучань немає, однак внаслідок падіння уламків пошкоджено мотоцикл на подвір'ї, повідомили в Київської ОВА. Минулося без потерпілих.
"Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога", – ідеться у повідомленні.
- Росіяни увечері 17 жовтня запустили по Україні 135 дронів. 80 захисники збили, 44 локаційно втрачені, ще два полетіли на Білорусь. Декілька десятків дронів станом на ранок продовжували перебувати в українському повітряному просторі.