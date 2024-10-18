У Київській області повітряна тривога через "шахеди" тривала 14 годин

Захисники не допустили влучань по інфраструктурі.

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.

У Київській області повітряна тривога через запуск ворогом БпЛА тривала 14 годин. Ворожі цілі знищені.

Влучань немає, однак внаслідок падіння уламків пошкоджено мотоцикл на подвір'ї, повідомили в Київської ОВА. Минулося без потерпілих.

"Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога", – ідеться у повідомленні.