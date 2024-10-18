Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Київській області повітряна тривога через "шахеди" тривала 14 годин

Захисники не допустили влучань по інфраструктурі. 

У Київській області повітряна тривога через "шахеди" тривала 14 годин
БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.
Фото: скріншот з відео YouTube IMA Media

У Київській області повітряна тривога через запуск ворогом БпЛА тривала 14 годин. Ворожі цілі знищені.

Влучань немає, однак внаслідок падіння уламків пошкоджено мотоцикл на подвір'ї, повідомили в Київської ОВА. Минулося без потерпілих.

"Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога", – ідеться у повідомленні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies