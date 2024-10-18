Окупанти за добу здійснили 115 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, є поранений

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, 17 жовтня, нараховано 115 обстрілів (364 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Чернігівський район
Городнянська громада:
Сеньківка – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 46 вибухів, ймовірно АГС.
Новгород-Сіверський район
Новгород-Сіверська громада:
Леньків – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Бучки – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Грем’яч – 7 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Семенівська громада:
Хотіївка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Грем’ячка – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм.
Блешня – 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Тимоновичі – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Корюківський район
Сновська громада:
Гірськ – 2 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Єліне – 12 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Сумська область
Сумський район:
Коршачина – 2 вибухи, ймовірно БпЛА типу “Shahed”.
Бобрик – 1 вибух, ймовірно БпЛА типу “Shahed”. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та ангар. 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Тур’я – 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно скиди НВП з БПЛа; 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Олександрія – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Безсалівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Рясне – 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Олексіївка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Біловоди – 2 обстріли: 11 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Високе – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено ангар та сільськогосподарську техніку.
Веселівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Басівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Павлівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу. 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Мезенівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Краснопілля – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Угроїди – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Юнаківка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Локня – 4 вибухи, ймовірно КАБи.
Новодмитрівка – 6 вибухів, ймовірно РСЗВ.
Журавка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Волфине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Порозок – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Миропілля – 2 вибухи, ймовірно КАБи; 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Іскрисківщина – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Покровка – 3 обстріли: 18 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Ободи – 2 обстріли: 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Охтирський район:
Велика Писарівка – 4 обстріли: 10 вибухів, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Лугівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Олександрівка – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Конотопський район:
Малушине – 3 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Бунякине – 2 обстріли: 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Бояро-Лежачі – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Шосткинський район:
Сидорівка – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Ромашкове – 6 обстрілів: 8 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони.
Зноб-Новгородське – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Середина-Буда – 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Ситне – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Вільна Слобода – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Вовківка – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Зарічне – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Прогрес – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Старикове – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Бачівськ – 7 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Суходіл – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Шалигине – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Харківська область
Богодухівський район:
Олександрівка – 4 вибухи, ймовірно НАР.
Тимофіївка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Нагадаємо, вночі сили ППО збили 80 російських дронів із 135. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України.