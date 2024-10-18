Окупанти за добу здійснили 115 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, є поранений

Нагадаємо, вночі сили ППО збили 80 російських дронів із 135. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, 17 жовтня, нараховано 115 обстрілів (364 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Також пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю та ангари.

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