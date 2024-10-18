Минулої доби росіяни поранили трьох людей на Херсонщині

За минулу добу на Херсонщині через російську агресію три людини дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Придніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Новорайськ та місто Херсон.

Російські військові поцілили в кав'ярню та торгівельний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Добою раніше росіяни поранили шістьох цивільних на Херсонщині.