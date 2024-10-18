Буданов: зараз у Росії навчаються 11 000 військових з КНДР, частину перекинуть на Курську область

Точний план використання корейців у війні поки невідомий.

Станом на зараз близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив The War Zone.

За його оцінкою, корейці будуть готовими до відправлення на війну 1 листопада. Використовувати вони будуть російську зброю і боєприпаси.

Перша частина в 2600 солдатів відправиться до Курської області, де Сили оборони України утримують певну територію. Куди далі перекинуть солдатів КНДР – незрозуміло.

Буданов сказав, що нині немає повної картини.

Участь КНДР у війні проти України

У вересні Кирило Буданов повідомив, що з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України.

16 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах.

За даними LB.ua, станом на вересень близько 10 000 солдатів із КНДР перебували на чотирьох російських полігонах. Підтвердженої інформації про те, що їх уже перекинули воювати, не було.

17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.