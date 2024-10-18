Також ЦПД назвав російські міста та полігон, де дислокуються північнокорейські військові.

СтратКом опублікував відео, де військові КНДР на одному із полігонів РФ отримують російське спорядження. Водночас, у Центрі протидії дезінформації підтвердили, що Росія готує північнокорейських військових на Сергіївському полігоні.

Exclusive - Newly obtained footage from Russia's Sergievsky Training Ground showing North Korean troops being outfitted in Russian gear in preparation for deployment to Ukraine. pic.twitter.com/01Z4jZIiOe — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 18, 2024

"Нещодавно отримані кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході росії", — зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко опублікував знімки Сергіївського полігону, де наразі перебувають військові КНДР, а також назвав міста, де вони дислокуються.

"Наразі вони (військові КНДР, - ред.) перебувають, зокрема, на Сергеєвському полігоні, в Усурійську, Хабаровську. Деякі з військових кндр є у Брянській області", — ідеться у повідомленні.

Керівник Генерального управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на зараз близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України.