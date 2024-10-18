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Головнокомандувач ЗСУ провів нараду щодо посилення української ППО

Під час наради проаналізували виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури на зимовий період.

Головнокомандувач ЗСУ провів нараду щодо посилення української ППО
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Олександр Сирський провів робочу нараду з керівним складом ЗСУ щодо посилення протиповітряної оборони та підвищення її ефективності.

Про це генерал Сирський повідомив у соцмережах.

"Заслухав доповіді в.о. командувача Повітряних Сил ЗС України, командувачів військ протиповітряної оборони, армійської авіації Сухопутних військ, Сил безпілотних систем, а також начальника Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу.

Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів", — ідеться у повідомленні. 

Під час наради окремо обговорили впровадження інновацій та розробок українського оборонного комплексу.  Сирськкий зауважив, що в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника.

"Продовжуємо насичувати Повітряні Сили сучасними системами РЕБ. Це збільшить надійність захисту обʼєктів, які прикриваються від ударів з повітря... Також одним із ключових завдань є забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури", — заявив він.

Також Головком обоговорив використання дронів-перехоплювачів як замінник зенітних ракет у боротьбі з БпЛА. Також одним із ключових завдань є забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури. 

Керівник департаменту Головного управління розвідки МО України доповів про спроможності противника щодо завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та прогнозування його подальших дій у повітряному просторі.

Керівники також проаналізували виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та уточнили порядок подальших спільних дій на зимовий період.

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